Entrano nel cinema, forzano la cassaforte e fuggono con il bottino. Ladri nella notte al “The Space”

Hanno manomesso il sistema di allarme, poi, forzato una porta d’emergenza e, una volta all’interno, scassinato la cassaforte, rubato il denaro contenuto dentro e fuggiti via facendo perdere le proprie tracce.

Ancora non si conoscono con esattezza tutti i dettagli e in queste ore gli inquirenti stanno compiendo tutti i rilievi del caso per stabilirli con esattezza, ma nella nottata appena trascorsa, ignoti, hanno compiuto un furto presso il multisala “The Space”, il cinema di Surbo a ridosso del centro Commerciale Mongolfiera.

Ad accorgersi di quanto fosse avvenuto i dipendenti che, una volta giunti sul posto di lavoro, hanno notato quanto accaduto e allertato immediatamente le Forze dell’Ordine. Sul luogo sono quindi giunti i militari dell’Arma dei Carabinieri che si sono messi all’opera per compiere tutti gli esami necessari per ricostruire l’azione dei malviventi.

Il danno è ancora in fase di quantificazione e si sta provvedendo a farlo in queste ore.

Utili alle investigazioni potrà essere la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, sulla quale insistono moltissime attività commerciali.