Si introducono nel comune di Porto Cesareo e puntano alla cassaforte, ladri via con 4mila euro in contanti

Visita notturna al Comune di Porto Cesareo. Secondo quanto raccontato dal primo cittadino, Salvatore Albano, nella denuncia, scritta nero su bianco, qualcuno si è introdotto all’interno del municipio, dalla porta posteriore. Dopo aver forzato una seconda porta interna, hanno raggiunto gli uffici di polizia locale. Dalla dinamica sembra che sapessero esattamente dove ‘cercare’.

Approfittando del buio, i malviventi sono riusciti ad impossessarsi di una piccola cassaforte, contenente tre carte d’identità cartacee, non intestate e 4 mila euro in contanti. Non contenti, hanno portato via anche due personal computer.

Il danno complessivo è ancora in corso di quantificazione.

Sul posto, una volta scattato l’allarme, si sono precipitati i Carabinieri della locale stazione che insieme ai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di Campi Salentina hanno effettuato un sopralluogo e avviato le indagini. Non sarà facile chiudere il cerchio. Il Comune sembra non sia dotato di telecamere di videosorveglianza. Nessun occhio elettronico, quindi, ad immortalare l’azione dei criminali o qualche particolare utile per risalire agli autori del gesto. Non è escluso che possano essere utili le altre telecamere ‘private’ installate nelle vie limitrofe al Palazzo di Città. Le indagini sono in corso.