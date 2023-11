Sfonda la vetrata con lo scooter, compie il furto e fugge via. Spaccata nella notte a Lecce

Ennesimo furto nel Salento, dopo i colpi messi a segno ad Alliste, ai danni del negozio “Modasì”, a Nardo, nel quale sono stati presi di mira – nel giro di poco tempo l’uno dall’altro – gli esercizi “Salumeria da Christian”, in Via Alessandro Volta e “Rosty Pizzamania”, in Via Bonfante e il doppio furto a due stazioni di servizio di Nardò e a Melissano, questa volta a fare i conti con l’ennesima spaccata è toccato a Lecce.

Nella nottata appena trascorsa, infatti, intorno alle quattro, una persona a bordo di uno scooter, ha preso di mira il bar “DejaVù”, in via degli Ammirati, a pochi metri da piazzetta Vittorio Emanuele.

L’uomo, ha abbattuto con il motociclo la vetrata d’ingresso, è entrato all’interno, si è diretto verso il registratore di cassa, lo ha scassinato e si è impossessato del denaro contenuto all’interno – circa 300 euro – per poi fuggire sulla due ruote utilizzata a mo’ di ariete.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono giunti gli agenti della Sezione Volanti della Polizia di Stato di “Viale Otranto, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso e avviato le investigazioni.

Utile alle indagini, la visione delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.