Furto nella concessionaria di auto, ladri via con i contanti e due assegni

Ladri in azione alla periferia di Lecce. Alle prime luci dell’alba, infatti, alcuni malviventi hanno preso di mira una concessionaria d’auto che si affaccia su via Lequile, impossessandosi dei contanti che sono riusciti a racimolare negli uffici e di due assegni postdatati. Questo il bottino con cui sono scappati via, facendo perdere le proprie tracce.

L’orologio avevano da poco segnato le 4.00 quando i vigilantes della Cosmopol, impegnati in un giro di perlustrazione, hanno notato la porta dell’attività aperta. Il sospetto che ci fosse stato un furto è stato confermato durante il sopralluogo con gli agenti della sezione volanti, chiamati ad intervenire sul posto. Secondo quanto ricostruito, i ladri avevano ‘prelevato’ circa due mila euro dagli uffici della concessionaria. Insieme ai contanti, i ladri hanno allungato le mani anche su due assegni postdatati.

Ora si cerca nelle telecamere di videosorveglianza, installate nell’area e nella zona, qualche particolare utile a chiudere il cerchio sui responsabili.