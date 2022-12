Raid nella notte al distributore di Depressa. Le telecamere immortalano tutta l’azione dei malviventi

In termine di bottino non ha sortito gli effetti sperati dai malviventi l’ennesimo raid notturno al distributore di Depressa ‘2D Martella Petroli’. Anzi le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno immortalato tutta la scena e non è escluso che, nel giro di poco tempo, si possa risalire agli artefici del vile colpo.

Erano da poco passate l’una di notte, quando i malviventi si sono presentati al distributore sito nella frazione di Tricase mettendo mani ai tombini per far saltare il collegamento elettrico.

Subito, però, si è innescato l’allarme e immediatamente si sono insospettiti i vigilantes di una pattuglia della Folgore che si sono precipitati sul posto ma non hanno trovato nessuno. Hanno, quindi, pensato ad un falso contatto dell’allarme e sono andati via.

I ladri, invece, non si erano allontanati dal posto, si erano soltanto defilati e nascosti in una campagna vicina. Tornata la calma e il pericolo dei controlli da parte della Folgore sono tornati sul posto e le hanno provate tutte per distruggere il contenitore delle banconote del rifornimento ‘self service‘, con l’intento di arraffare quanto più denaro possibile.

A quanto sembra, però, il bottino sarebbe stato magro per l’ abitudine dei proprietari di portare via il denaro dal service a sera inoltrata. Dopo tanti tentativi di scasso, l’esperienza ha fatto scuola e quindi i malviventi hanno trovato poche banconote.

Resta certamente il danno (da quantificare) per la distruzione delle attrezzature.