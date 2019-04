‘Rifornimenti’ di gasolio per 10mila euro da un deposito di Lecce, ma senza pagare: nei guai tre persone

Erano diventati l’incubo per una ditta di Lecce, costretta a fare a meno di ben 7mila litri di Gasolio in pochissimi giorni. Carburante prelevato in più occasioni, dal 23 marzo al 10 aprile. L’anonimato degli autori dei furti continui, però, è durato poco grazie al lavoro dei Carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Lecce che hanno avviato le indagini, una volta raccolta la denuncia.

La svolta è arrivata dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. L’analisi dei filmati, infatti, ha permesso di stringere il cerchio intorno a tre persone, deferite in stato di libertà nelle scorse ore. A finire nei guai sono: un 67enne di Lecce, un 43enne di Arnesano e un compaesano di 60 anni. Secondo gli uomini dell’arma, sono loro gli autori di circa 7mila litri di gasolio all’interno del deposito.

Complessivamente il danno arrecato alla vittima si aggira intorno ai 10 mila euro. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto.

20enne nei guai per ricettazione

«Ricettazione». È questa l’accusa che i Carabinieri di Gallipoli hanno contestato G.P. (queste le sue iniziali), 20enne di Chioggia, in provincia di Venezia. Secondo le indagini svolte dagli uomini in divisa il giovane avrebbe tentato di vendere in un Compro-oro della Città Bella una nello di oro giallo, del valore di 280 euro, oggetto di un furto avvenuto il 16 marso nell’abitazione di una donna.

La vittima, scoperta la visita sgradita, aveva bussato alla porta dei militari per denunciare l’accaduto.

Come detto, le indagini hanno portato al 20enne, deferito in stato di libertà per «ricettazione». L’anello che doveva essere venduto è stato restituito alla legittima proprietaria.