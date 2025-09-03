Colpo nella notte in una gioielleria di Leverano, ladri in fuga con il ‘bottino’

Un furto nella notte ha scosso la tranquillità di Leverano.

A essere presa di mira la gioielleria “Tondo”, in via Cesarea, il furto ha fruttato ai malviventi un bottino stimato divere decine di migliaia di euro.

L’assalto è avvenuto intorno alle 3 del mattino. Tre uomini, con i volti coperti e armati di mazze di ferro, hanno agito con rapidità. Una vettura di grossa cilindrata si è fermata davanti al negozio e, ripetiamo, tre persone sono scese e hanno frantumato la vetrina.

In pochi minuti, il gruppo è riuscito a fare irruzione, facendo incetta di gioielli, una volta fuori, sono risaliti nell’autovettura dove li attendeva un quarto complice e sono fuggiti prima che le forze dell’ordine potessero intervenire

I carabinieri della stazione di Leverano, giunti sul posto, hanno avviato le indagini, concentrandosi sull’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. L’obiettivo è quello di identificare i responsabili e ricostruire l’esatta dinamica del colpo, sperando di trovare indizi utili che possano portare all’arresto dei malviventi