Si introducono in casa dell’assessore Capone e fanno bottino di oro e argento

“Ai pusillanimi intrufolatisi in casa. Siete entrati nella nostra casa. Avete rubato ogni nostro ricordo, mio, di Massimo, del nostro matrimonio, di ogni nostra ragazza. Avete cercato di tagliare le nostre radici, ma non ci ruberete il sorriso. Il vostro guadagno non vi renderà felici, pusillanimi. Il significato di ogni cosa che avete preso è per noi, non per voi. E in noi rimarrà per sempre”.

E’ lo sfogo che nel pomeriggio di oggi l’assessore regionale al Turismo, Loredana Capone, ha lasciato sulla propria bacheca Facebook. Lo sfogo di chi si sente colpito nell’intimità, nei propri affetti.

Alcuni ladri si sono intrufolati nell’abitazione della Capone nella serata di ieri, profittando della momentanea assenza dei componenti della famiglia. I topi d’appartamento hanno fatto incetta di tutto quanto vi fosse di prezioso all’interno della villetta nei pressi di viale Grassi, tra oggetti preziosi e argenteria.

Ad effettuare i sopralluoghi sono stati gli agenti della Polizia, insieme ai colleghi della Scientifica. Il danno subìto dall’assessore e dalla sua famiglia è stato ingente.