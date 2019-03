Ruba nella casa di un pensionato Guagnano e va in giro per le vie di Cellino con ori e preziosi. Arrestato

Con l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, ma viene sorpreso con preziosi rubati a Guagnano.

I carabinieri della Stazione di Cellino San Marco hanno tratto in arresto in quasi flagranza di reato Pierluigi Giannetta 31enne del luogo. L’uomo è accusato di aver rubato all’interno dell’abitazione di un anziano pensionato di Guagnano, portando via vari monili in oro.

I carabinieri di Cellino San Marco nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno rilevato la presenza dell’uomo girovagare a bordo della sua bicicletta per le vie del paese.

Fermato, è stato sottoposto a perquisizione personale nel corso della quale gli hanno rinvenuto alcuni orologi maschili, un anello e un bracciale, nonché la somma contante di 30 euro.

Nell’occasione, i militari che non erano ancora a conoscenza del furto commesso dall’uomo fuori provincia e non avendo elementi che potessero far ritenere illecita la provenienza degli oggetti, si sono limitati a fotografarli.

Poco dopo, i militari hanno appreso dai colleghi di Guagnano del furto ai danni dell’anziano pensionato e, pertanto, hanno provveduto a far visionare le immagini degli oggetti prima rinvenuti nelle tasche del Giannetta. Gli ori sono stati subito riconosciuti dal proprietario.

Da qui è scattata la perquisizione e nell’abitazione del cellinese sono stati rinvenuti 4 orologi maschili, un bracciale marca Pandora e un anello da donna con pietra a forma di cuore, che sono stati restituiti al legittimo proprietario.

L’arrestato che era sottoposto ad altra misura cautelare per un altro episodio di furto, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.