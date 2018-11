Ruba degli infissi in alluminio, poi cerca di rivenderli: tradito dalla fattura

Nei giorni scorsi al 113 del Commissariato di Polizia di Taurisano era arrivata la segnalazione di furto, da un’abitazione disabitata, di infissi in alluminio ad opera di un uomo del quale i poliziotti riuscivano ad avere una precisa descrizione somatica.

I poliziotti, arrivati immediatamente sul posto, hanno riscontrato che l’abitazione segnalata era effettivamente priva di infissi.

Nell’attivare subito le indagini, gli agenti di Polizia hanno avuto l’intuito di iniziare subito con un sopralluogo presso un centro di raccolta e smaltimento di metalli, presente nella zona.

Emessa la fattura sui pezzi “rubati”

Gli agenti, in quella circostanza, apprendevano che proprio nella mattinata si era presentato un uomo che aveva conferito degli infissi in alluminio per un peso complessivo di 90 kg ricevendo in cambio la somma di poco più di 60 euro, il tutto riportato su fattura.

I particolari che hanno consentito agli agenti di risalire con esattezza all’autore del furto sono stati il rinvenimento della predetta fattura, intestata proprio allo stesso autore del furto, la coincidenza dei tratti somatici tra il sospettato e la segnalazione giunta al 113 oltre alla compatibilità, per forma e numero, degli infissi rinvenuti rispetto a quelli asportati.

L’intera refurtiva è stata recuperata ed immediatamente restituita alla proprietaria che aveva denunciato il furto mentre l’autore dello stesso è stato denunciato per il reato di furto aggravato.