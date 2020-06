Ladri nella notte al Liceo Banzi di Lecce per rubare le monetine dai distributori. Ma uno si ferisce…

Nel pieno delle attività organizzative per garantire lo svolgimento degli esami di stato ai suoi studenti dell’ultimo anno, il Liceo Scientifico Banzi di Lecce, sito in Piazza Palio, ha dovuto fare i conti con l’azione sconsiderata di ignoti che si sono introdotti durante la notte nell’edificio per forzare i 5 distributori di bibite presenti all’interno.

L’obiettivo di rubare il denaro presente nelle macchinette è stato raggiunto ma non senza qualche inconveniente. Nei pressi della finestra forzata per accedere nella scuola, infatti, gli Agenti della Sezione Volanti della Questura di Lecce e il personale della Polizia Scientifica hanno rinvenuto delle macchie di sangue, probabile esito del ferimento con un vetro al momento dell’effrazione.

Non solo. La presenza del sistema di videosorveglianza all’interno della scuola oltre che l’esistenza di altre videocamere di sicurezza in zona fa presupporre che gli autori del gesto non tarderanno ad essere identificati.

Da quantificare il denaro asportato dai 5 distributori. Le indagini, ovviamente, sono in pieno svolgimento così come gli esami di maturità che all’interno del Liceo Scientifico leccese, senza alcun intoppo, sono proseguiti per tutta la mattinata.