Rompe la vetrina per rubare oggetti di artigianato e fugge in sella ad una bicicletta. Aveva rubato anche quella

Non ha fatto molta strada in sella alla bicicletta con cui era scappato dopo aver “ripulito” un’attività commerciale che si affaccia sul centralissimo Corso Roma, a Gallipoli. Gli agenti delle volanti del locale commissariato, raccolta la segnalazione di un testimone, sono riusciti a rintracciare il ladro poco distante dal luogo del misfatto. È stato in quel momento che per un 25enne del posto, volto già noto alle forze dell’Ordine, sono cominciati i guai. Il giovane è stato arrestato con l’accusa di «furto aggravato».

I fatti

È accaduto ieri, nel cuore della Città Bella. Dopo aver ricevuto una segnalazione di furto, gli agenti si sono precipitati in Corso Roma, dove hanno notato la vetrina di un negozio di generi alimentari letteralmente in frantumi. Non era rimasto nulla, o quasi, degli oggetti tipici dell’artigiano salentino esposti come allestimento.

Incastrato da alcuni testimoni

Gli uomini in divisa hanno immediatamente avviato le indagini, ascoltando il racconto di alcuni testimoni. Alcune informazioni collezionate sono state fondamentali per dare un volto e un nome all’autore del gesto. Qualcuno, infatti, aveva descritto il presunto autore del furto che si era allontanato, in tutta fretta. in sella ad una bicicletta. Non è stato semplice rintracciarlo, visto che il Corso a quell’ora era animato da numerose persone, ma i poliziotti sono riusciti a bloccare il ladro che era, ancora, nei paraggi.

I sospetti sono diventati certezze quando sono stati trovati, addosso al 25enne, due oggetti in cartapesta e due anfore in terracotta. Erano gli oggetti rubati poco prima. Non solo aveva con sé anche un attrezzo in metallo con il quale aveva infranto la vetrina.

L’uomo è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari perché ritenuto responsabile, come detto, del reato di furto aggravato. Non solo si era impossessato degli oggetti di artigianato, ma anche della bicicletta, risultata rubata dallo stesso giovane poco prima di commettere il furto.

La refurtiva e la bicicletta sono state consegnate dai poliziotti ai legittimi proprietari.