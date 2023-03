Sfondano la porta di ingresso, si introducono all’interno e ‘svuotano’ il negozio. Furto nella notte a Vendôme

Dopo aver frantumato la vetrata della porta di ingresso, si sono introdotti all’interno e hanno ‘arraffato’ tutto ciò che potevano e sono fuggiti via facendo perdere le proprie tracce.

Furto nella notte ai danni di Vendôme, in Via Oberdan a Lecce, esercizio specializzato nella vendita di borse di lusso usate e non.

I malviventi, ripetiamo, hanno divelto la porta di ingresso e una volta dentro, hanno compiuto il furto, svuotando completamente il negozio.

Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia della Questura del capoluogo e, insieme ai colleghi della Scientifica, hanno dato il via alle investigazioni, compiendo tutti i rilievi del caso alla ricerca di indizi.

Utili alle investigazioni potrà essere la visione delle telecamere di videosorveglianza di cui è dotato l’esercizio commerciale.

Il furto è in fase di quantificazione, ma si aggira intorno a diverse migliaia di euro.