A volto scoperto entra nottetempo in un negozio del centro, indaga la Polizia

Difficile dire perché il ladro non abbia usato accortezza per non farsi riconoscere. Il malvivente si è introdotto intorno alle 23 di ieri sera all’interno del negozio di calzature Coco, forzando la serratura d’ingresso.

L’attività commerciale si apre su via Arditi, a due passi dall’incrocio con via Imperatore Adriano e a una manciata di metri da Piazza Mazzini.

L’uomo, dopo essere penetrato nel locale, si è diretto verso il registratore di cassa ed ha sottratto il denaro, senza curarsi della merce.

Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutto e la titolare del negozio ha chiamato il personale della Questura di Lecce. Gli agenti delle Volanti con i colleghi della Scientifica hanno avviato le indagini, concentrandosi ovviamente sulle immagini dei filmati, visto che il ladro era a volto scoperto.

Ad essere stati sottratti circa 200 euro.

Il ladro ha le ore contate e potrebbe trattarsi di un volto già noto.