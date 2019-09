Volevano un set nuovo di pentole, ma senza pagare. Incastrate le ladre dalle telecamere del centro commerciale

Erano a caccia di nuove pentole e padelle, forse da portare a casa loro. Ed hanno ben pensato di prendere dal negozio, senza pagare. A rendersi autrici di un furto dal reparto di ‘casalinghi’ del centro commerciale sono state due donne, che proprio non devono aver resistito al luccichio di un set nuovo di pentole. Sono state le telecamere ad incastrare le ladre, solo il giorno dopo.

Doveva essere un giorno come tanti altri al centro commerciale di Surbo. E come sempre i clienti non mancano e gli occhi vigili servono sempre. Nella serata del 20 settembre due donne, una 37enne ed una 19enne, entrambe residente a Noto, in provincia di Siracusa, decidono di fare una passeggiata tra gli scaffali dei vari reparti del centro commerciale.

Tra gli scaffali pieni di tanti prodotti, deve essere balzato all’occhio il luccichio di pentolame nuovo e proprio non devono essere riuscite a resistervi. Adocchiate le pentole che più sembravano interessanti, le hanno tolte dagli scaffali dove erano esposte.

È a questo punto che le due decidono di non andare in cassa a pagare e lasciare il negozio dalla porta d’uscita. Con le pentole in mano, per un valore complessivo di 100 euro, tornano alla porta di ingresso, da dove erano entrate. È lo spazio dedicato all’ingresso del carrello ad averle aiutate ad uscire del tutto indisturbate.

Ma qualcosa è andato storto, solo nella giornata di oggi. Se clienti e dipendenti non hanno notato nulla, ad osservare il furto c’erano le telecamere. Ed è grazie alle riprese che i Carabinieri della Stazione di Surbo sono riusciti a individuare le malfattrici.

A seguito della perquisizione, le forze dell’ordine sono riuscite a recuperare parte della refurtiva, restituita al negozio da dove era stata portata via. Le due sono state deferite in stato di libertà.