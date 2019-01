Gli strappa dalle mani il portafoglio e fugge via dileguandosi, caccia all’autore

Ha approfittato della sua disponibilità e della sua gentilezza per derubarlo del portafoglio e poi fuggire via.

È accaduto nella serata di ieri, quando, intorno alle 21.30, presso il parcheggio del supermercato Lidl in Viale della Libertà a Lecce, un uomo a volto scoperto ha avvicinato un cliente dell’esercizio commerciale e, con la scusa di dover cambiare alcune monete, non appena la vittima ha estratto il portafoglio, con destrezza, ha afferrato il contenitore e dopo aver spinto il malcapitato facendolo finire per terra è fuggito via a bordo di un’autovettura.

Le conseguenze di quanto avvenuto avrebbero potuto avere conseguenze ben più tragiche. Visto che, il derubato, una volta rialzatosi si è aggrappato al mezzo del malvivente, venendo trascinato per un breve tratto e terminando nuovamente sull’asfalto

Fortunatamente l’uomo ha riportato solamente alcune escoriazioni alle mani, senza che vi fosse necessità di chiamare il 118.

L’ammontare del “bottino” è di circa 20 euro. Il portafoglio è stato ritrovato poco distante dal supermercato.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante che si stanno occupando delle indagini.