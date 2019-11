Si introducono nella Sala Bingo e rubano la colonnina del Bancomat. È caccia ai malviventi

Hanno forzato la saracinesca di ingresso e, una volta all’interno, hanno compiuto un furto da diverse migliaia di euro.

Colpo grosso nella nottata di ieri in pieno centro a Lecce. Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 4.00, quando, nella centralissima Via Trichese, a pochi passi da Piazza Mazzini, ignoti, dopo aver divelto la saracinesca della Sala Bingo, locale dove un tempo sorgevano i cinema Ariston e Fiamma, si sono introdotti all’interno della struttura e si sono impossessati di una colonnina bancomat movibile contenente diverse migliaia di euro, per poi darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Non appena dato l’allarme sul posto sono giunti immediatamente gli agenti della Squadra Volante e della Squadra Mobile, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso. Al momento gli investigatori sono impegnati nel visionare le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti sia all’interno e all’esterno della Sala Bingo che sulla gran parte degli esercizi commerciali presenti sulla strada.