Furto nella notte alla sala slot, ladri via con il denaro delle macchinette e la cassaforte

Si sono introdotti all’interno, hanno forzato alcune slot machine, rubato i soldi e non contenti, hanno anche sradicato dal muro la cassaforte, per poi fuggire via facendo perdere le proprie tracce.

Furto nella notte presso la sala slot sita all’interno della stazione di servizio Esso sulla strada provinciale che collega Lecce a Cavallino.

I malviventi hanno agito intorno all’una, hanno compiuto il furto e poi si sono dileguati. Hanno “svuotato” poco più di una decina di apparecchi e, ripetiamo, rubato la cassaforte.

Sul posto sono giunti i militari dell’Arma dei Carabinieri che, hanno compiuto tutti i rilievi del caso e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza di cui è dotata l’area. Spetterà a loro dare un nome e un volto ai ladri.

All’interno del forziere erano contenuti circa 4.000 euro, mentre, è ancora in fase di quantificazione la somma asportata dalle slot.