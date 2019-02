Furto alla scuola media di Scorrano e non solo. Due persone arrestate

Finisce nei guai un 50enne di Ugento, C.M. I militari del Nucleo Operativo – Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Maglie hanno denunciato in stato di libertà l’uomo con l’accusa di furto aggravato poiché nei suoi confronti sono stati raccolti vari elementi di colpevolezza: sarebbe il responsabile di alcuni furti commessi negli ultimi mesi.

Si tratterebbe di 7 episodi avvenuti tra il mese di maggio e il mese di ottobre 2018 nei comuni di San Cassiano,Melpignano, Giuggianello, Minervino di Lecce, Cutrofiano, Seclì, Bagnolo del Salento.

Tra i furti c’è anche quello perpetrato presso la scuola media di scorrano il 3 maggio 2018.

Nel corso della stessa attività di indagine, i carabinieri hanno deferito in stato libero per reato di ricettazione, M.D.G., 46enne di Salve. Nei confronti dell’uomo sono stati raccolti elementi in ordine al possesso della refurtiva asportata dal 50enne di Ugento.