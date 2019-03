Dai sigari alla corrente elettrica, due denunce per furto

Il titolare della rivendita tabacchi sita presso il centro commerciale di Cavallino ha denunciato ai carabinieri di Cavallino più furti presso il proprio esercizio commerciale.

I militari, così, al termine delle indagini, hanno identificato e denunciato P.A.P, una 50enne residente a Cursi.

La donna, in più occasioni, approfittando della distrazione del titolare della tabaccheria, portava via dall’ espositore varie confezioni di sigari per il valore complessivo di 100 euro, il tutto privo di assicurazione.

Dal furto di sigari al furto di energia elettrica

I carabinieri del Norm della Compagnia di Lecce, al termine di accertamenti, hanno denunciato S.S., 47enne di Lecce.

L’uomo si era allacciato abusivamente alla rete elettrica, escludendo un contatore Enel e appropriandosi di energia elettrica per un danno in corso quantificazione da parte società erogatrice.