Furto con spaccata nella notte a Casarano, nel mirino una gelateria

Un nuovo furto con spaccata, si è verificato nel Salento.

Bersaglio dei malviventi è stata, nella nottata appena trascorsa, la gelateria Martinucci, in piazza Umberto I a Casarano.

Secondo una prima ricostruzione, infatti, un uomo, ha frantumato la vetrina del locale per introdursi all’interno, rubato il denaro lasciato in cassa, per poi darsi alla fuga.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Casarano, che hanno avviato i rilievi scientifici e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Sono in corso le indagini per stabilire, tra le altre cose, se il malvivente abbia agito da solo o se fossero presenti complici.