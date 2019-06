Compiono il furto, tamponano l’auto delle guardie giurate e fuggono via. Caccia ai malviventi

Quanto accaduto poteva avere conseguenze ben più tragiche, se non drammatiche. Fortunatamente nella gravità dell’avvenimento non ci sono stati feriti gravi o peggio e il tutto si è risolto, si fa per dire, con un grandissimo spavento.

Nella nottata appena trascorsa a Corsano tre persone, con il volto travisato, si sono introdotte all’interno del supermarket “Dimeglio”e rubato un registratore di cassa con all’interno denaro. Subito dopo sono fuggiti via a bordo di un’autovettura, nel corso della fuga, però, hanno incrociato la macchina di un istituto di vigilanza e senza esitazione alcuna hanno tamponato il mezzo e esploso alcuni colpi di arma da fuoco a scopo intimidatorio, per poi far perdere le proprie tracce.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia di Tricase, agli ordini del Capitano Alessandro Riglietti che si sono messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso. utili alle investigazioni potranno essere le immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti all’interno dell’esercizio commerciale e in zona.

L’autovettura è stata ritrovata poco dopo bruciata nelle campagne della strada che collega Alessano a Specchia.