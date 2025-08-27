Tentano il furto in un’abitazione a Veglie, ma l’arrivo della vigilanza li fa fuggire a mani vuote

Nella serata di ieri, un tentativo di furto in un’abitazione di Veglie è stato sventato grazie alla prontezza al rapido intervento di una pattuglia di vigilanza privata.

L’evento ha avuto inizio intorno alle 20:35, quando un segnale di allarme è giunto alla Centrale Operativa della Velialpol, da un’abitazione sita in via Calabria,. Immediatamente, l’operatore ha allertato la guardia giurata di zona, inviandola sul posto e ha contemporaneamente informato il proprietario dell’immobile.

In pochi minuti, la pattuglia è arrivata a destinazione, trovando la porta del seminterrato semiaperta. I vigilantes hanno notato evidenti segni di intrusione e ha subito informato la Centrale Operativa, che ha prontamente avvisato il 112.

Dopo pochi minuti, sia il proprietario che una pattuglia delle Forze dell’Ordine sono giunti sul posto. Un sopralluogo congiunto ha confermato che l’abitazione era stata messa a soqquadro dagli ‘ospiti’ indesiderati. Fortunatamente, il proprietario ha potuto confermare che nulla era stato rubato.

È molto probabile che i malviventi, disturbati dal segnale d’allarme e dal rapido intervento della pattuglia siano stati costretti a fuggire a mani vuote prima di poter completare il furto.