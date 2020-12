Provano a rubare 8 televisori ma i Carabinieri li fermano dopo un inseguimento di 2 chilometri. Nei guai tre minori

Hanno provato a darsela a gambe correndo all’impazzata ma i Carabinieri sono stati più veloci di loro e li hanno acciuffati dopo un prolungato e rocambolesco inseguimento a piedi protrattosi per circa due chilometri. Guai in vista per tre minori di Poggiardo che sono stati sorpresi dai militari dell’Arma, durante uno specifico servizio finalizzato al contrasto di reati contro il patrimonio, nel tentativo di rubare otto televisori dall’interno di un albergo dismesso della città di Poggiardo.

Dopo averli fermati, i Carabinieri hanno proseguito l’operazione con il controllo domiciliare e a casa di uno dei tre minori è stato ritrovato un ulteriore apparecchio tv, marca Panasonic, del medesimo modello e marca di quelli presenti nell’hotel.

Gli uomini dell’Arma hanno sottoposto a sequestro la refurtiva, del valore di circa 2mila euro, refurtiva recuperata e restituita al proprietario, locatario della struttura.

L’Autorità Giudiziaria minorile è stata immediatamente informata dall’ Arma di Poggiardo.