Galatina, Neviano, Seclì e Sogliano Cavour: continuano i controlli della Polizia

Proseguono con determinazione i controlli disposti dal Questore, dr. Giampietro Lionetti, nell’ambito delle strategie condivise durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nella serata di ieri, 28 luglio, gli uomini in divisa hanno acceso i riflettori sui comuni di Galatina, Neviano, Seclì e Sogliano Cavour.

L’operazione ha visto impegnate pattuglie del Commissariato di Galatina, del Reparto Prevenzione Crimine e della Polizia Stradale di Lecce – Sezione di Maglie, in un’azione sinergica che ha interessato le principali arterie stradali e i punti nevralgici del territorio.

Sette posti di controllo e oltre 350 persone identificate

Nel corso del servizio sono stati predisposti 7 posti di controllo nei punti più strategici dal punto di vista della circolazione stradale. Sotto i riflettori soprattutto gli automobilisti che potrebbero essersi messi al volante dopo aver alzato il gomito. I controlli sul tasso alcolemico di numerosi conducenti si sono conclusi con una contravvenzione per violazione del codice della strada.

Nel complesso, sono state identificate 353 persone, controllati 164 veicoli, in un’azione coordinata che testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela della sicurezza pubblica.

Controlli amministrativi in bar e locali: tutto regolare

L’operazione ha incluso anche verifiche amministrative presso 3 esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande situati nei comuni di Sogliano Cavour e Seclì. I controlli, mirati a verificare la regolarità delle licenze e la corretta gestione dei locali, hanno dato esito positivo: tutti gli esercizi sono risultati pienamente in regola, sia per quanto riguarda le autorizzazioni, sia per la presenza e il comportamento degli avventori.

Le attività delle forze dell’ordine proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di rafforzare la percezione di sicurezza nei cittadini e di assicurare il rispetto della legalità in tutto il territorio salentino.