Gallipoli, scoperto canile abusivo: 25 cani detenuti in un box. Nei guai un 80enne

Erano 25 i cani chiusi in un box, tra feci e fanghiglia, ma per fortuna il vero e proprio canile abusivo è stato scoperto. Nella giornata di oggi, 5 gennaio, il personale del reparto di Polizia Giudiziaria delle Guardie Zoofile Agriambiente di Nardò ha effettuato un’ispezione presso una abitazione nelle campagne di Gallipoli, in seguito ad una segnalazione.

Un 80enne del posto, proprio nella sua abitazione, deteneva i cani in condizioni inadeguate. Le guardie, inoltre, constatavano l’assenza di cibo mentre l’acqua, poca, si trovava in recipienti molto sporchi. I cani, inoltre, erano tutti privi di microchip.

Sentito il magistrato di turno, gli animali sono stati sottoposti a sequestro penale e il proprietario è strato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà. Nei prossimi giorni tutti gli animali saranno dotati di microchip dal Servizio Veterinario ASL e spostati in altro luogo più idoneo