Gallipoli, “notte brava” dopo il concerto in discoteca: denunciati due noti rapper

Giunti a Gallipoli per una serata musicale, il soggiorno nella città salentina per due noti rapper ha preso una piega diversa. Al termine della serata, infatti, i due hanno raggiunto l’hotel dove avrebbero pernottato in evidente stato di alterazione psico-fisica.

Intorno alle 4.30 di questa notte, mentre tutti gli ospiti della struttura dormivano, i rapper hanno iniziato ad arrecare disturbo agli altri ospiti, gridando e cantando ad alta voce, oltre a bussare a tutte le porte che hanno incontrato prima di arrivare nelle rispettive stanze.

La situazione è peggiorata quando hanno spostato suppellettili e scaraventato dal balcone della loro stanza al primo piano due sedie ed un tavolino di ferro. Di fronte alla “notte brava” dei due rapper, i titolari della struttura ricettiva non hanno avuto altra scelta ed hanno chiamato la Polizia.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno identificato gli autori del reato e hanno anche effettuato una perquisizione in entrambe le camere, trovando complessivamente circa 4 grammi di marijuana.

I due rapper, quindi, sono stati denunciati per disturbo della quiete pubblica e segnalati al Prefetto del luogo di residenza per uso, a scopo non terapeutico, di sostanze stupefacenti.

Inoltre, visti i precedenti penali in materia di sostanze stupefacenti e considerati i fatti di questa notte ai due rapper è stato notificato il Foglio di Via Obbligatorio del Questore della Provincia di Lecce che comporterà, per entrambi, il divieto di ritorno nel Comune di Gallipoli per un periodo di tre anni.