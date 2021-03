Gallipoli, “due donne cercano di adescare gli anziani seguite da un’auto con due uomini”. Multati per aver violato le regole anti-Covid

Quando al 113 è arrivata una chiamata per segnalare la presenza di due giovani donne che, a pochi passi da Lido San Giovanni, cercavano di avvicinare con fare sospetto i passanti, per lo più anziani, seguite in lontananza da una Fiat Croma, vecchissimo modello, di colore bordeaux, con a bordo due uomini, una volante del Commissariato di Gallipoli si è precipitata sul posto per verificare quanto di vero ci fosse nel racconto fatto al telefono.

Dopo qualche giro di perlustrazione in zona, gli agenti hanno rintracciato l’auto segnalata al 113. Ed in effetti a bordo c’erano quattro persone: due donne identiche alla descrizione che fornita da chi aveva chiamato e due uomini. Tutti residenti a Lecce e tutti con precedenti penali, tra cui sequestro di persona, riduzione in schiavitù e favoreggiamento della prostituzione. Su una donna “pesava” anche una misura di sicurezza del divieto di dimora in un comune del foggiano.

Ai poliziotti, i 4 fermati hanno dichiarato di essere andati a Gallipoli per fare una passeggiata. A quel punto sono automaticamente scattate 4 sanzioni anti-Covid di 400 euro ciascuno per spostamento ingiustificato e violazione della regole previste per frenare l’aumento dei contagi.

Ma non è finita. Il controllo è poi proseguito sul veicolo che è risultato senza copertura assicurativa e già sottoposto, dal 15 marzo scorso, a fermo amministrativo da parte delle volanti della Questura di Foggia.

Pertanto gli agenti hanno proceduto con il sequestro dell’auto e con il ritiro della patente, contravvenzionando l’uomo alla guida con una sanzione di circa 2.800 euro.