Gallipoli, controlli alla festa di Santa Cristina. La prevenzione ha funzionato, tutti in regola tranne uno

Giorni di festa civile e religiosa in riva allo Jonio, nella Città Bella. Si festeggia Santa Cristina, patrona di Gallipoli. Nei più importanti viali della cittadina parata a festa tanti gli stand e tanti i prodotti commerciali e artigianali in vendita sia per residenti che soprattutto per i turisti che vogliono cogliere l’occasione al volo per portare a casa qualche souvenir .

Per prevenire e contrastare i reati in materia di commercio abusivo, contraffazione commerciale ed occupazione di suolo pubblico non sono mancati i controlli amministrativi degli agenti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, della Polizia Locale e dei Carabinieri della Compagnia.

L’attività di prevenzione ha funzionato

Evidentemente l’attività di prevenzione ha funzionato – ed ha funzionato anche bene – se tutti i 31 venditori ambulanti controllati sono risultati in regola con la normativa sull’occupazione del suolo pubblico.

Solo un cittadino 35enne, di nazionalità senegalese, ha infranto le regole: aveva sul proprio telo 35 borse da donna con marchio contraffatto riconducibili a marchi tutelati di note case di moda come “Michael Kors”, “Meschino”, “Prada”, “Chanel”, “Gucci” e “Adidas”.

Gli agenti lo hanno identificato, controllato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di vendita di prodotti contraffatti e la merce è stata sottoposta a sequestro penale.