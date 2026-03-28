Gallipoli, ubriaco forza il posto di blocco durante la processione e investe un agente

Nella serata di ieri, in occasione della processione dell’Addolorata, alle 19.15 circa, in via XX Settembre a Gallipoli, un uomo di 65 anni alla guida di una Fiat Panda, dopo non essersi fermato all’alt di due agenti della Polizia Locale, in due tratti distinti di strada, ha investito un altro operatore che effettuava il blocco stradale alla guida di un motoveicolo di servizio.

Nell’impatto, l’agente ha subito lesioni guaribili in 7 giorni salvo complicazioni e il motociclo è stato danneggiato. L’investimento ha impedito alla vettura di terminare la sua corsa dove era in transito la processione con conseguenze, per i fedeli, ben più gravi.

Dovendo prestare soccorso e comunque, portare a termine il servizio di viabilità della processione, altri operatori sono riusciti a bloccare l’uomo, in attesa che giungesse sul posto una volante del commissariato di Polizia a cui è stata delegata l’attività di rilievo dell’accaduto.

Il 65enne, accompagnato presso il nosocomio di Gallipoli, è risultato positivo al test alcolemico, ragion per cui gli è stata ritirata la patente, sequestrato il veicolo per la ulteriore confisca ed è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale secondo quanto previsto dal recente decreto sicurezza.