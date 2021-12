Il gatto finisce in fondo ad un pozzo, lo salvano i Vigili del Fuoco

La sua padrona l’ha visto precipitare, nel pomeriggio di oggi, in fondo a un pozzo e non ha potuto fare altro che chiamare i Vigili del Fuoco affinchè salvassero il suo gatto. L’episodio si è verificato intorno alle 15.15 a Castri di Lecce, in Via Malta nei pressi della Strada Provinciale 257. Purtroppo la donna non ha potuto fare nulla nel momento in cui si è accorta che il suo felino non riusciva a risalire dalla profonda cavità in cui si era infilato con una manovra maldestra.

I Caschi Rossi, giunti sul posto dal Comando Provinciale di Lecce, non hanno potuto verificare altro se non l’impossibilità di recuperarlo senza calarsi in fondo al cunicolo. Così hanno proceduto a dare avvio ad una manovra Saf (Speleo Alpina Fluviale), lo hanno recuperato e subito dopo riconsegnato sano e salvo alla proprietaria.