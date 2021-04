Melendugno, durante la perquisizione dei carabinieri lancia la droga dalla finestra. Nei guai un 25enne

Non è riuscito a nascondere l’involucro contenete la sostanza stupefacente un ragazzo di 25 anni a Melendugno. A deferirlo in stato di libertà sono stati i carabinieri della stazione locale per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante una perquisizione domiciliare, infatti, il giovane nascondeva in casa un involucro con 20 grammi di marjuana. All’arrivo dei militari ha pensato bene di lanciare la confezione contenente la marjuana dalla finestra.

Ma tanto non è bastato ad eludere il controllo dei carabinieri che hanno notato il tentativo del giovane, recuperando il pacchetto per esami di laboratorio. Il ragazzo è stato deferito in stato di libertà.