Addio a Giacinto Urso, scompare un politico d’altri tempi

È un giorno di lutto per la politica e per il Salento. Giacinto Urso, uomo dalle radici profonde, legato alla sua terra, il Salento e alla sua Nociglia, si è spento a 99 anni. L’ex deputato e presidente della Provincia di Lecce, come viene ricordato da chi lo ha conosciuto, era un politico autentico, capace di coniugare la determinazione con l’umiltà, l’ironia con la profondità di pensiero. Urso, storico esponente della Democrazia Cristiana, è stato un punto di riferimento, un pezzo importante della storia politica del Salento. Le sue parole avevano il potere di toccare le corde più profonde dell’animo delle persone. La sua dedizione, la sua onestà intellettuale lo hanno contraddistinto nella sua vita politica, considerata come una missione

Deputato per cinque legislature, sottosegretario alla Pubblica Istruzione, presidente della Provincia di Lecce, difensore civico: sono solo alcuni dei tanti incarichi che ha ricoperto. La sua scomparsa è un lutto non solo per la politica, ma per tutto il Salento. Un territorio che gli deve molto, e che oggi lo ricorda con affetto e gratitudine. Come ha scritto il Comune di Nociglia, sua città natale, “oggi la nostra comunità perde un uomo di straordinario valore, un esempio di dedizione, integrità e amore per la propria terra”.

“La scomparsa dell’Onorevole Giacinto Urso, ha dichiarato Ada Chirizzi, Segretario Generale Cisl Lecce, rappresenta una perdita immensa per la nostra comunità. Con la sua leadership, la sua visione e la sua capacità di unire, il suo garbo, la sua gentilezza, è stato il “periscopio” del Salento, come il nome della sua celebre rubrica giornalistica in cui indagava la contemporaneità e le sue complessità. Come un periscopio la sua brillante intelligenza consentiva di esplorare da posizione ‘coperta e nascosta’ l’intero giro dell’orizzonte. Resta nel cuore della Cisl di Lecce il recente incontro avuto con lui in occasione della presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende. Il suo caldo sorriso e la sua calda accoglienza resteranno ricordo indelebile nel nostro cuore. Con solidale vicinanza, ci stringiamo nel dolore dei suoi familiari”.

«La nostra terra perde un punto di riferimento raro, non solo per l’alto valore politico, ma anche per le nobili qualità umane», ha commentato con commozione il presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva. «Giacinto Urso aveva sensibilità non comuni, che ha trasferito nel suo impegno all’interno delle istituzioni e nel rapporto intenso con il territorio».