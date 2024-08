Giallo in Salento, 40enne scompare nel nulla. I ‘dubbi’ sui post su facebook

L’ultima volta che i familiari hanno avuto sue notizie è il 22 agosto. Da quel giorno, Anita Monika, 40enne di origini polacche, sembra scomparsa nel nulla. L’ultima volta sarebbe stata vista a Barbarano del Capo, frazione del comune di Morciano di Leuca, poi il vuoto. Un silenzio che ha spinto i familiari, preoccupati per quell’assenza, a bussare alla porta delle forze dell’Ordine per chiedere aiuto. Le ricerche sono scattate partendo dai messaggi che la donna avrebbe condiviso sul suo profilo Facebook.

“Sono scappata, non cercatemi. Mio marito era un uomo violento. Ho rischiato di morire“, avrebbe scritto Anita. Poche parole che farebbero pensare ad un allontanamento volontario. Anche la sorella, nei suoi appelli, ha scritto che “al momento della scomparsa, aveva con sé una piccola valigia nera e una borsa Fendi con i suoi documenti”, ma gli inquirenti non sono convinti del tutto. Il sospetto, che le indagini dovranno chiarire, è che i post siano stati scritti da un profilo fake oppure non direttamente dalla 40enne. Nel testo scrive “ho già contattato la mia famiglia”, che però la cerca disperatamente. Al momento, di lei non si hanno ancora notizie. Almeno non ufficiali.

Qualcuno sta cercando di depistare le indagini? O la donna ha voluto allontanarsi da una situazione difficile? Toccherà agli uomini in divisa fare luce su questo caso di presunta scomparsa che si è tinto di giallo.