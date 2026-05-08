Assalto alla gioielleria a Presicce-Acquarica, furto con spaccata nella notte

Notte di ingenti danni a Presicce-Acquarica, dove una banda di malviventi ha messo a segno un furto con spaccata ai danni della nota gioielleria Jamboree, situata in via Roma. L’episodio si è consumato intorno alle ore 3:30, quando il silenzio del centro cittadino è stato interrotto dal fragore della vetrina mandata in frantumi.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti, il gruppo di malviventi avrebbe agito con estrema rapidità. Dopo aver infranto la vetrina del negozio, i ladri si sono introdotti all’interno del locale, facendo incetta dei gioielli e preziosi esposti nelle vetrine. Una volta impossessatisi del bottino — il cui valore è ancora in fase di esatta quantificazione, ma si preannuncia ingente — si sono dileguati nel giro di pochissimi minuti.

I testimoni o le prime rilevazioni indicano che la banda sarebbe fuggita a bordo di un’auto, facendo perdere rapidamente le proprie tracce.

Sul luogo del furto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Compagnia di Tricase. I militari hanno avviato i rilievi di rito e sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’assalto e identificare i componenti del commando.

Un contributo decisivo alle indagini potrebbe arrivare da eventuali sistemi di videosorveglianza.