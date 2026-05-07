Notte di fuoco nella provincia, auto in fiamme a Galatone e Ugento

È stata una notte di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, chiamati a domare due distinti incendi che hanno coinvolto altrettante autovetture nei comuni di Galatone e Ugento.

Il primo allarme è scattato intorno alle 02:05 a Galatone. Una squadra del distaccamento di Gallipoli è intervenuta d’urgenza in via Del Mare, dove le fiamme avevano avvolto il vano motore di una Alfa Romeo 156.

I caschi rossi hanno operato rapidamente per circoscrivere l’incendio, evitando che si propagasse all’intero veicolo e alle strutture adiacenti, mettendo l’area in sicurezza. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale sanitario del 118 per monitorare la situazione.

Nemmeno un’ora dopo, intorno alle 02:45, un secondo incendio ha richiesto l’intervento della squadra del distaccamento di Tricase nel comune di Ugento. In via Paolo Veronesi, una Fiat Panda è stata completamente avvolta dal fuoco. Nonostante il tempestivo intervento degli operatori, il veicolo è andato totalmente distrutto.

Al termine delle operazioni di spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla bonifica del sito per eliminare ogni ulteriore pericolo per la viabilità e i residenti.

In entrambi i casi, sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi di rito e per avviare gli accertamenti di competenza. Attualmente, le cause dei roghi rimangono in corso di accertamento: