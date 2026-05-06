Galatone, follia durante la festa del SS. Crocifisso. Arrestato 58enne dopo aggressione a agenti

Una notte di festa che ha rischiato di trasformarsi in tragedia quella appena trascorsa a Galatone. In occasione delle celebrazioni per il SS. Crocifisso, un uomo di 58 anni del luogo è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della stazione locale. Le accuse sono resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento.

Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo, alla guida del proprio ciclomotore, ha tentato di attraversare un varco pedonale istituito per garantire la sicurezza delle migliaia di fedeli e visitatori presenti. Il passaggio era presidiato dai volontari della Protezione Civile e dagli agenti della Polizia Locale.

Alla richiesta di fermarsi, il 58enne ha utilizzato una bomboletta di vernice rossa per colpire un Vice Ispettore della Polizia Locale, colpendolo parzialmente al volto; ha imbrattato con la stessa vernice quattro veicoli di servizio (tre della Municipale e uno della Protezione Civile e si è dato immediatamente alla fuga tra le vie limitrofe.

Le ricerche, avviate istantaneamente dai Carabinieri, hanno portato all’individuazione dell’uomo nei pressi della sua abitazione. Anche di fronte ai militari, l’uomo non ha desistito: ha iniziato a proferire minacce e ha tentato di istigare il proprio cane di grossa taglia contro gli uomini dell’Arma

Grazie alla prontezza dei Carabinieri, è stato bloccato in sicurezza e neutralizzato prima che la situazione potesse degenerare ulteriormente.

Il Vice Ispettore aggredito è stato trasportato all’ospedale “Santa Caterina Novella” di Galatina. Fortunatamente, le lesioni riportate al volto sono state giudicate lievi, con una prognosi di pochi giorni.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica, l’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari.