Scontro all’alba tra due auto ad Arnesano, 58enne in ospedale

Un risveglio drammatico quello della periferia di Arnesano, dove alle prime luci dell’alba di oggi si è consumato un gravissimo incidente stradale. Il bilancio è di un uomo ricoverato in condizioni gravi a seguito di un violento impatto che ha coinvolto due vetture.

Il sinistro si è verificato poco prima delle ore 5:00, lungo la Provinciale 225, precisamente all’intersezione con via Caniglia. Per cause che sono tuttora al vaglio delle autorità, una Ford, condotta da un 58enne residente a Squinzano, è entrata in collisione con una Suzuki guidata da una donna.

L’impatto è stato violento. Ad avere la peggio è stato il conducente della Ford. I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, hanno trasferito la vittima in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Sul posto sono intervenuti prontamente gli uomini delle Forze dell’Ordine per effettuare i rilievi del caso, mettere in sicurezza l’area e ricostruire l’esatta dinamica dello scontro per accertare eventuali responsabilità.