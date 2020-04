La piccola Giorgia non sta bene: “servono preghiere e pensieri positivi”

Dopo aver affrontato un delicato trapianto multiorgano, grazie agli organi donati da un angelo morto in un incidente stradale, la piccola Giorgia Pagano, la stellina di Berdon come il nome della malattia rara che l’ha trasformata in una coraggiosa guerriera, ha un’altra dura prova da superare. Come si legge sulla pagina Facebook, dove mamma Elisa ha ‘raccontato’ e continua a raccontare la ‘storia’ di Giorgia, la bambina non sta bene, fa fatica a respirare, ha l’ossigeno basso, il liquido nei polmoni e intorno al cuore.

«C’è confusione anche fra i medici che non sanno bene cosa aspettarsi dato che non hanno mai visto un caso così complesso. Ci servono preghiere, servono pensieri positivi» si legge.

Sono giorni che il Salento fa il tifo per lei e la sua mamma esattamente come era accaduto a novembre quando hanno abbracciato questa famiglia volata a Pittsburgh, dove è stata sottoposta alle cure di cui aveva bisogno e al trapianto che le avrebbe salvato la vita.

Anche l’aggiornamento di ieri sera parlava di un momento delicato. «Siamo in attesa dei risultati, probabilmente usciranno domani. I laboratori – aveva scritto Tamara – sono sommersi di lavoro specialmente per i tamponi Covid. Giorgia continua ad accusare dolori, la morfina la sta aiutando. I medici sono stati chiari: fin quando non avranno tutti i risultati non si esprimono su nulla e la prognosi resta riservata, che non vuol dire “pericolo di vita”, ma solo che è un momento delicato. Elisa è stanca e Giorgia molto provata, ma entrambe sono una roccia e si supererà anche questa fase».

Vero, Giorgia ed Elisa supereranno insieme anche questa fase, mano nella mano come hanno fatto in questi anni di ‘battaglie’.