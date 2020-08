“La cisti in testa è stata causata da un fungo”. Giorgia è stabile, mamma Elisa stanca

Le preghiere e i messaggi di incoraggiamento del Salento che ha sempre fatto il tifo per Giorgia in questi lunghi anni di battaglie hanno raggiunto l’Ospedale di Pittsburgh, dove la “stellina di Berdon”, dal nome della malattia rara che le ha impedito di mangiare fin da piccola, è stata sottoposta ad una delicata operazione chirurgica per una cisti in testa. L’intervento è andato bene, la piccola insieme a mamma Elisa ora è ricoverata nel reparto di rianimazione, in attesa dei risultati degli accertamenti a cui è stata sottoposta.

Ad informare gli amici e le amiche virtuali di Giorgia che hanno passato queste interminabili ora con il fiato sospeso in attesa di notizie è stata la zia Tamara, in un post scritto nella notte (ora italiana). «Dalle prime analisi risulta che la cisti è stata causata da un fungo, purtroppo. L’urgenza di intervenire era per scongiurare il rischio, presente, che potesse rompersi» si legge.

«La terapia antibiotica prescritta è molto forte, si teme che questo fungo sia ancora in circolo! Hanno aumentato gli steroidi che a loro volta hanno altre controindicazioni. L’infezione è grave, ma lei è stabile, Elisa… stanca. Nei prossimi giorni – continua – usciranno altri risultati di vari esami fatti, anche per capire se c è qualche collegamento con la pericardite». Solo pochi mesi fa, ad aprile, la bambina era finita in terapia intensiva per un problema al cuore, una pericardite batterica, un altro difficile ostacolo da superare per queste due guerriere.

Il post scritto sulla pagina facebook termina con un Grazie. «Grazie davvero per tutti i messaggi, i post, le preghiere, tutti i pensieri positivi sono arrivati al destinatario».