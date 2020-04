Muore dissanguato dopo aver preso la porta a calci, perde la vita 29enne di Montesano Salentino

Ancora non si conoscono con esattezza le cause che hanno portato alla tragedia e per venirne a capo sono impegnate le Forze dell’Ordine, ma il Salento si vede costretto a fare i conti con una nuova tragedia, anche se avvenuta a oltre 1.000 km di distanza.

Nella serata di ieri, ad Ancarano di Rivergaro, un comune in provincia di Piacenza, Giorgio Simone, 29enne originario di Montesano Salentino, operatore socio sanitario presso una Rsa ha perso la vita a causa di un incidente tra le mura domestiche.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’uomo, dopo un diverbio con la propria compagna, abbia preso a calci la porta della camera da letto e, rompendo il vetro si sarebbe procurato una profonda ferita alla gamba che ha reciso la vena non lasciandogli scampo.

Sul posto, una volta che la compagna ha lanciato l’allarme sono giunti i sanitari del 118, i volontari della Pubblica Assistenza Sant’Agata e della Croce Rossa che hanno tentato di salvare la vita al 29enne che, però, non ce l’ha fatta.

Sul luogo del dramma anche i Carabinieri della Stazione Locale a cui sono affidate le indagini.

Grande la commozione a Montesano Salentino tra amici e familiari: Giorgio e la sua famiglia sono, infatti, molto conosciuti a Montesano.