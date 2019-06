Porto Cesareo, paura in mare. Giovane in gravi condizioni dopo un tuffo, trasportato al Fazzi

Destano preoccupazione le condizioni di un giovane di 21 anni che nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16, ha riportato un forte trauma alla testa a seguito di un tuffo in acqua. La situazione è apparsa immediatamente grave a tutti coloro che si trovavano nei pressi dello stabilimento “Le Dune” di Porto Cesareo e che si sono trovati anche involontariamente ad assistere alla scena.

Un gruppo di ragazzi era intento in una spensierata domenica di giugno a trascorrere il pomeriggio della domenica divertendosi in acqua. Poi qualcosa è andata storto in un tuffo effettuato da un ragazzo, L. S., poco più che ventenne. Sono stati effettuati immediatamente i primi soccorsi sulla spiaggia ma il ragazzo non riusciva a muovere gli arti inferiori. L’ambulanza, appena è riuscita a giungere sul luogo dell’accaduto ha trasportato il ragazzo al Vito Fazzi di Lecce, dove in questi minuti sta effettuando la tac. Non è ancora chiaro se abbia riportato lesioni al collo, alla testa o alla spina dorsale. L’auspicio è che possa essersi trattato solo di una grande paura dalla quale ci si potrà riprendere nel giro di qualche giorno. Ma la preoccupazione è tanta e nelle prossime ore sapremo darvi aggiornamenti più dettagliati.