Palpeggia un anziano e gli strappa la catenina dal collo. I Carabinieri arrestano una 20enne

È stata arrestata dai Carabinieri con l’accusa di rapina impropria e molestie sessuali. Protagonista della squallida vicenda una 20enne di origine rumena, senza fissa dimora, che in quel di Erchie, paese del nord Salento in provincia di Brindisi, nella mattinata di ieri ha pensato bene di importunare un anziano del posto al fine di rubargli una collanina.

Il tutto è successo in una via del centro abitato, dove la ragazza ha avvicinato un pensionato 83enne e dopo averlo abbracciato e palpeggiato gli ha sottratto la collanina dal collo. L’anziano, avvedutosi del furto, ha afferrato la giovane che dopo essersi divincolata, strattonando la vittima, è fuggita per le vie limitrofe.

Fortunatamente un passante ha inseguito la malvivente bloccandola e consentendo ai Carabinieri della locale stazione di arrestarla. La refurtiva recuperata è stata restituita al legittimo proprietario. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, al termine delle formalità di rito, la 20enne è stata rimessa in libertà.