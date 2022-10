Sotto inchiesta per presunti incarichi pilotati, favori e regali: il magistrato Pietro Errede verrà trasferito a Bologna

Il giudice Pietro Errede verrà trasferito al tribunale di Bologna. La decisione è stata adottata nella giornata di oggi dal plenum del Csm, dopo la richiesta del magistrato. Le altre possibili destinazioni non erano state accolte per questioni di incompatibilità. Nei giorni scorsi, invece, Errede aveva ottenuto il trasferimento al Tribunale Penale di Lecce dalla sezione commerciale e fallimentare. Pietro Errede è indagato nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Potenza (competente per reati contestati a magistrati del distretto di Corte d’Appello di Lecce) che vede iscritti nel registro degli indagati anche quattro avvocati, tre commercialisti ed una cancelliera.

Tra le ipotesi di reato contestate al giudice e a due avvocati, c’è la tentata concussione. In base al teorema accusatorio, il giudice, assegnatario di una procedura per il controllo giudiziario di un’azienda, avrebbe costretto gli amministratori a nominare un avvocato come coadiuvatore. Sempre in base a quanto sostenuto dall’accusa, il compenso dell’avvocato, sarebbe stato poi spartito con un altro legale.

Gli indagati rispondono a vario titolo anche di corruzione e turbativa d’asta, per una casa che risulterebbe aggiudicata ad un parente del magistrato. Si parla anche di regali e utilità, come una collana tennis, che il giudice avrebbe ricevuto in cambio di favori.

Tali accuse, dovranno essere attentamente vagliate e verificate nel corso delle indagini.