Giudice popolare positivo al covid. Negativi i tamponi per magistrati e personale della Corte d’Assise

Dopo la positività al Covid19 di un giudice popolare della Corte d’Assise di Lecce, arriva la notizia della negatività al virus di magistrati e personale d’udienza. La conferma arriva dal Presidente del Tribunale di Lecce, Roberto Tanisi: “tutti i tamponi effettuati in queste ore hanno dato esito negativo”, ha riferito.

Ricordiamo che, nelle scorse ore, un giudice popolare era risultato positivo al Covid, dopo la celebrazione di un’udienza in Corte d’Assise. Per gli altri cinque, i tamponi saranno effettuati nei prossimi giorni. Invece, i due giudici togati sono risultati negativi, cosi come la cancelliera e la stenotipista, dopo che per tutti era stato disposto un periodo di isolamento fiduciario.

Nelle scorse ore, era toccato al mondo dell’avvocatura leccese. Un avvocato del Foro di Lecce era risultato positivo, dopo il tampone eseguito in ospedale. Si tratta di un caso asintomatico, emerso casualmente dopo che il legale si era sottoposto ad altri controlli medici. L’avvocato, si era recato al quinto piano del tribunale penale, presso l’ufficio gip/gup, per la consultazione di un fasciolo e in via precauzionale, i locali presso cui si era recato il legale sono stati sanificati. Il personale amministrativo entrato in contatto con l’avvocato, è risultato negativo al covid, dopo i tamponi effettuati in queste ore.

Intanto, sono state comunicate e ribadite le norme da seguire per arginare il possibile diffondersi del covid-19 anche in tribunale. I 23 “punti” stabiliti nella circolare a firma del Presidente del Tribunale, Roberto Tanisi e del Dirigente Amministrativo, Alessandra Scrimitore, sono in vigore da lunedì e fino al 31 gennaio del 2021.

Viene ribadita la necessità dell’utilizzo dei dispositivi di sicurezza individuale e del rispetto del distanziamento sociale. E l’accesso sarà permesso solo dopo avere acconsentito alla misurazione della temperatura corporea. Si potrà entrare negli uffici giudiziari, dopo avere prenotato attraverso il servizio online “Elimina Code”. Ed i contatti con le cancellerie avverano attraverso i Front Office, muniti di barriere in plexiglass. Inoltre, le udienze saranno celebrate a orario fisso, per evitare il rischio di assembramenti.

Nella giornata di domani, invece, il Presidente del Tribunale, Roberto Tanisi e il Dirigente Amministrativo Alessandra Scrimitore, incontreranno i vertici delle organizzazioni sindacali per fare il punto sulla situazione sanitaria nei palazzi di giustizia.