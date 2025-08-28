Unità navale della Guardia di Finanza di Gallipoli salva una tartaruga Caretta Caretta ferita

Nelle scorse ore, nelle acque antistanti della Baia di Santa Maria di Leuca, l’equipaggio del Battello Veloce BSO 135 della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Gallipoli è intervenuto per il salvataggio di un esemplare di tartaruga marina della specie Caretta Caretta, rinvenuta in evidenti difficoltà, presumibilmente a seguito di ingerimento di rifiuti plastici o vittima di attività di pesca illegale.
L’animale, recuperato a bordo dai militari con tutte le cautele necessarie, è stato poi consegnato ai volontari del Wwf e di Legambiente, che hanno provveduto a garantirne il trasporto presso il centro specializzato Osservatorio Faunistico Provinciale di Calimera, dove riceverà le cure veterinarie necessarie al suo pieno recupero.
L’intervento si colloca nell’ambito dei servizi di pattugliamento e di vigilanza pianificata dal Reparto Operativo Aeronavale delle Fiamme Gialle di Bari, che assicura quotidianamente la presenza dei mezzi del Corpo lungo tutto il litorale pugliese.