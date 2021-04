How I Met Your Mother, una serie tv da vedere e vivere fra risate e lacrime

Conosciuta come E Alla Fine Arriva Mamma in Italia, HIMYM, How I Met Your Mother è una serie TV storica, uscita oramai nel lontano 2005, e che se non avete ancora visto dovete assolutamente recuperare.

Fra risate e lacrime, ci ha fatto innamorare dei personaggi e ci ha fatto immedesimare a tal punto da farci sentire parte di quello sgangherato gruppo di amici, con il romantico Ted Mosby (Josh Radnor), il playboy Barney Stinson (Neil Patrick Harris), la coppietta della serie con la controversa Lily Aldrin (Alyson Hannigan) e il “biscottone” Marshall Eriksen (Jason Segel) e, infine, la bellissima e ultima arrivata del gruppo Robin Sherbatsky (Cobie Smulders) .

La serie inizia nel 2030 con un Ted cinquantenne intento a raccontare ai propri figli tutte le avventure e disavventure che lo hanno portato ad incontrare e a innamorarsi della madre. La paura dei figli, all’inizio, riguardo alla lunghezza della storia che il padre vuole raccontargli è assolutamente fondata. How I Met Your Mother, infatti, conta 9 stagioni, complessivamente 208 episodi, dove i nostri protagonisti affrontano momenti di gioia, momenti comici e sopratutto momenti di tristezza. Infatti quest’opera riesce ad essere esilarante, ma allo stesso tempo riesce a dispensare insegnamenti e riflessioni, assolutamente non banali e applicabili alla vita quotidiana di ognuno di noi.

Finale alternativo o ufficiale?

Il finale di HIMYM, è stato abbastanza discusso, soprattutto perché sembrerebbe non essere stato l’unico finale possibile pensato per la serie TV. Il finale ufficiale dell’opera che tutti abbiamo visto, raffigurava Ted che finalmente incontra la madre e poi un rapido avanzare del tempo, dove apprendiamo che la donna si ammala e viene a mancare. Successivamente vediamo il nostro protagonista, del futuro, che termina così di raccontare la storia ai figli, e si conclude con quest’ultimo che chiede a Robin di uscire, portando con se l’iconico Corno Blu, che aveva rubato, 25 anni prima, durante il primo appuntamento con Robin.

Il finale alternativo di How I Met YourMother, invece, sembrerebbe terminare con Ted che finalmente incontra la madre dei suoi figli, terminando così la storia che stava raccontando a quest’ultimi. In questo finale nulla evidenzia né la malattia né la morte della donna, facendo intuire che sia ancora viva.

Il pubblico si è diviso su questi due finali, chi favorisce quello ufficiale e chi quello alternativo. Tuttavia i creatori della serie hanno dichiarato, dopo anni di discussioni al riguardo, di aver voluto questo finale in quanto è evidente, per tutta la durata della serie, che Robin ha sempre occupato un posto importante nel cuore di Ted.

How I Met Your Mother Sequel: How I Met Your Father

Per anni, dalla fine di E Alla Fine Arriva Mamma, si è parlato della possibile produzione di un sequel della serie intitolato How I Met Your Father, ma dopo molto tempo dalla fine della fiction è stata ufficializzata. Infatti è stata annunciata la produzione del sequel, in esclusiva Hulu, in cui la protagonista sarà Sophie (Hilary Duff), una madre che racconterà al figlio, di come ha conosciuto il padre. La struttura è la stessa di HIMYM, che tutti noi abbiamo amato, e quindi ci ritroveremo a vivere le avventure che la protagonista ha affrontato, nel suo passato, grazie alle quali ha incontrato il suo futuro marito e padre di suo figlio.

Sicuramente attenderemo con ansia per vedere il risultato di questa nuova produzione, e per sapere soprattutto come questa sarà interconnessa con la precedente serie TV.

Nell’attesa, se non avete ancora visto How I Met Your Mother, potrete tranquillamente recuperarla su Netflix o su Disney+.