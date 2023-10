Il diavolo di Birkenau. Storia e retroscena della vita del crudele Mengele

Non sì può leggere tutto d’un fiato, perché bisogna ricaricarsi di aria e respirare lentamente quando si passano in rassegna le irripetibili crudeltà di cui è stato protagonista Josef Mengele, il medico nazista passato alla storia per aver condotto aberranti esperimenti ad Auschwitz su poveri bambini prigionieri, usati come cavie umane.

A Palazzo Adorno a Lecce, nella sala conferenze stampa della Provincia è stato annunciato l’evento di presentazione del nuovo libro dello storico Donato Maglio scritto a quattro mani con il giovane Gabriel Alemanni, che è in programma per mercoledì 4 ottobre alle 19,30 a Cutrofiano.

L’incontro in provincia, oltre alla presenza degli autori, ha visto la partecipazione della dott.ssa Antonietta Fulvio della casa editrice Il Raggio verde, del sindaco di Cutrofiano Luigi Melissano e del vice presidente della Provincia di Lecce Antonio Leo.

Si tratta di un’opera storiografica sotto forma di report giornalistico, con contenuti inediti e straordinari, narrato con taglio da romanzo giallo/poliziesco che ricostruisce la sanguinaria parabola del dottor Morte non solo negli anni dei lager ma anche dopo la caduta del Nazismo e la sua fuga in Brasile.

Un libro impietoso che esplora i confini sterminati dell’umana crudeltà.