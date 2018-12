In auto con 300 grammi di marijuana, in casa il bilancino di precisione: arrestato 71enne di Campi

I Carabinieri lo hanno pizzicato all’interno della sua automobile, con in tasca 300 grammi di droga – marijuana per la precisione. Poi la perquisizione si è estesa all’interno dell’abitazione e qui i militari hanno scovato un bilancino di precisione e circa 3.500 euro, somma della quale si pensa sia il provento dell’attività di spaccio.

È la storia di Damiano Bruno De Blasi, 71enne di Campi Salentina arrestato nella tarda serata di ieri dai Carabinieri della locale stazione. Erano circa le ore 23.30 quando i militari hanno decisi di perquisire l’auto dove si trovava l’uomo: all’interno hanno trovato diverse dosi di ‘maria’, per un peso complessivo di 300 grammi.

I controlli, inevitabilmente, si sono estesi anche nell’appartamento dell’uomo: qui sono spuntati fuori il bilancino e il denaro in contante. Il tutto è stato posto sotto sequestro, mentre De Blasi è stato trasferito nel carcere di “Borgo San Nicola”.

Piantonato in ospedale

Per lo stesso tipo di reato, infine, è arrivata la condanna definitiva per Carlo De Cagna, classe ’69 di Scorrano. Per reati in materia di traffico di stupefacenti, l’uomo deve scontare una pena di 4 anni di reclusione: la notifica dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Lecce è stata eseguita dai Carabinieri nell’ospedale di Scorrano, dove l’uomo si trova ricoverato nel reparto di cardiologia. Attualmente è piantonato da alcuni agenti.