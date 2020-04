In giro senza meta, verso il mare o in due sullo scooter (senza patente): fioccano le multe

Non si fermano, soprattutto nel weekend, le attività di controllo e presidio del territorio da parte della Polizia Locale di Lecce, impegnata ormai da settimane a garantire il rispetto delle misure adottate per limitare il contagio da coronavirus.

Numerosi, anche ieri, i posti di blocco in città, con l’acquisizione di 140 autocertificazioni, raccolte lungo le arterie di ingresso in città come Viale Porta d’Europa e la S.P. Lecce – San Cataldo, ma anche in Viale della Repubblica, via Avellino, Piazza Palio, Piazza Italia e nelle località di Villa Convento, San Cataldo e Torre Chianca.

Sono state fermate, poi, in piazza Pistoia, in due su un ciclomotore con la conducente priva di patente di guida. Le agenti impegnate hanno contestato ad entrambe le donne la sanzione di 400,00€ ai sensi del decreto legge emanato per l’emergenza sanitaria, e, inoltre, alla conducente la sanzione di 398,00€ per guida senza patente e alla proprietaria del veicolo la sanzione di 5110,00€ per incauto affidamento.

Comminate anche altre 3 sanzioni per spostamenti senza giustificato motivo: ad un ragazzo avvistato ripetutamente in città a bordo della sua auto, ad una donna diretta verso il mare ed ad un’altra di rientro dalla spesa in un centro commerciale.